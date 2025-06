Zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Keller-Straße wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 17.30 Uhr gerufen, teilt die Polizei mit. Die beiden Bewohner verließen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung. Der Brand in der Küche konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Gemäß Angaben eines Bewohners habe beim Anbraten von Schnitzeln das Fett in der Pfanne angefangen zu brennen. Der Bewohner habe noch einen Deckel auf die Pfanne gelegt, aber die Dunstabzugshaube habe schon Feuer gefangen. Die komplette Küche sei von Ruß geschwärzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.