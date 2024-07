Feuer auf See Nach Feuer auf Mallorca-Fähre geht Odyssee für viele weiter

Die 350 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder waren am Sonntagabend in Valencia mit Kurs auf Mallorca in See gestochen. Der Brand brach kurz nach Mitternacht aus, als sich das Schiff nördlich von Ibiza befand. Per Hubschrauber wurden professionelle Feuerwehrleute eingeflogen. Sowohl der Maschinenraum als auch das Parkdeck standen unter Wasser. Das erschwert laut GNV die Suche nach der Brandursache und verzögerte bislang auch das Entladen der Fahrzeuge und des Gepäcks.