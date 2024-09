Die Schülerbetreuung

Am Donnerstag und Freitag werden die Schüler der SAK-Nachmittagsbetreuung nicht im Alten Wasserwerk, sondern direkt in der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule betreut. Ab Montag sollen sie den Nachmittag wieder in den Räumen des SAK verbringen, sagte Bintz am Donnerstag im Gespräch mit der Oberbadischen.

Brandstiftung oder Vandalismus halte er eher für unwahrscheinlich, sagte Bintz, ohne den abschließenden Ergebnissen der Kriminaltechnik vorgreifen zu wollen. Diese hatte bereits am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen.