Zum Brand eines Holzschuppens in Obereichsel wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 17.40 Uhr gerufen, teilt die Polizei mit. Der Brand war schon von der Adelhauser Straße zu sehen. Die Holzhütte, die sich etwa 100 Meter unterhalb eines Pferdehofs an einem kleinen Waldstück stand, brannte komplett nieder. Auch Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein Funkenflug eines Lagerfeuers, das zuvor in einer befestigten Grillstelle vor der Hütte brannte. Starker Wind hat Funken in die Hütte geweht und das Sägemehl dort entzündet, vermutet die Polizei. Den Schaden schätzt sie auf 10 000 Euro.