Auf der Insel Chios wurden bei Löscharbeiten sechs Feuerwehrleute leicht verletzt. Ein 63-jähriger Mann wurde festgenommen, weil er den Brand verursacht haben soll - ob absichtlich oder fahrlässig, war zunächst nicht bekannt.

Auf der Insel Kos mussten in der Nacht mehrere Ortschaften und Hotels evakuiert werden - die Menschen wurden vorübergehend in anderen Unterkünften und auf Sportplätzen untergebracht, wie Posts von Betroffenen in sozialen Medien zeigten. Am Morgen berichtete das Nachrichtenportal "Kos24", dass der Brand weitgehend unter Kontrolle sei und die Menschen langsam in ihre Unterkünfte zurückgebracht würden.