Sechs Millionen Menschen in Rio erwartet

Der Karneval von Rio ist die größte Party der Welt, die Stadtverwaltung erwartet insgesamt sechs Millionen Menschen in der Stadt. Zehntausende auf den Tribünen und in Logen sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und weltweit verfolgen für gewöhnlich die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg. Zudem werden Hunderte sogenannte Blocos - also Karnevalsgruppen - durch die Straßen der Millionenmetropole ziehen.