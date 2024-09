Feuer: Waldbrand im Harz - 500 Menschen werden vom Brocken geholt

Der Brand war am Nachmittag am Königsberg entdeckt worden. Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse sprach zunächst von einer Brandlänge von 300 Metern.

Am Abend waren zwei Flugzeuge aus Niedersachsen, eine Maschine des Harzkreises sowie ein Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt. Dazu kamen laut Landkreissprecher noch rund 100 Feuerwehrleute am Boden.