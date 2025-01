Feuerinferno in Los Angeles "Teufelshauch": Was sind eigentlich die Santa-Ana-Winde?

Los Angeles - Die katastrophalen Brände in Los Angeles an der US-Westküste werden von heftigen Winden immer wieder angefacht. Verantwortlich sind die berühmt-berüchtigten Santa-Ana-Winde, die bei den Menschen in Kalifornien auch als "Teufelshauch" (auf Englisch "Devil's breath") bekannt sind. Was hat es damit auf sich?