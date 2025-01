Feuerkatastrophe Los Angeles: So ist die Filmbranche in Hollywood vom Feuer betroffen

Betroffen davon waren etwa die Serien "Grey’s Anatomy" und "Hacks" sowie die Talkshow von Jimmy Kimmel, wie das Branchenportal "Deadline" schrieb.

Mehrere Filmstudios sind vorübergehend geschlossen, von Brandschäden wurde vorerst allerdings nichts bekannt. "Trotz der weit verbreiteten Verwüstung (...) scheinen die zentralen Produktionszentren in Los Angeles von der historischen Zerstörung durch die Waldbrände in der Region verschont zu bleiben", schrieb das Magazin "Hollywood Reporter" in einer vorläufigen Bilanz.