Feuerwache Nord: Funktionalität ist Haltinger Räten wichtig

Schiffmann appellierte, „keine Traumschlösser“ zu bauen und die Kosten für den Neubau unter zehn Millionen Euro zu halten. Funktionalität komme für die Feuerwehr vor Design. Dem stimmte Fraktionskollege Eugen Katzenstein zu, der die Sitzung in Vertretung von Ortsvorsteher Peter Reinacher (CDU) leitete.

Sägischopf als Option

Jan Bautz (SPD) störte sich daran, dass es in den Unterlagen heiße, der Gebäudebestand werde gebrochen. „Für den Sägischopf sollte das eigentlich nicht gelten“, erinnerte er. Beim Thema Energiekonzept erkundigte sich Schiffmann, wie es mit einer Heizzentrale in Haltingen aussehe. „Die Stadtwerke sind in der Planung noch nicht so konkret“, verwies Bergermann auf entsprechende Gespräche. „Was wir schön fänden, wäre Oberflächengeothermie.“

Beschlussvorlage ergänzt

Der Ortschaftsrat ließ die Beschlussvorlage schließlich auf Katzensteins Anregung um Details zur Wärmegewinnung, zum Sägischopf als Option sowie zu Kosteneffizienz und Funktionalität ergänzen. Nächste Woche wird das Thema noch im Bau- und Umweltausschuss vorberaten, bevor der Gemeinderat am 25. Februar eine Entscheidung trifft.