Feuerwehr-Abteilung Brombach: Viel Arbeit für die Floriansjünger

Halle und Haus in Flammen

In allen Bereichen haben sich die Einsatzzahlen gegenüber dem Vorjahr erhöht. Zu 21 Bränden und Explosionen sowie 34 technischen Hilfeleistungen sind die Wehrleute ausgerückt. 18 Mal erforderten Brandmeldeanlagen und Fehlalarme Maßnahmen. Einige besondere Einsätze hob der Abteilungskommandant hervor. So sei im Februar die Meldung eingegangen, ein Rauchmelder am Hugenmattweg habe ausgelöst. Beim Eintreffen vor Ort habe die Wohnung schon in Flammen gestanden. Eine besondere Herausforderung sei am 29. Dezember der Brand einer Lagerhalle und eines Wohnhauses an der Denzstraße gewesen. Dazu wurden nicht nur alle Lörracher Feuerwehrabteilungen, sondern auch die Kammeraden aus Weil am Rhein und Inzlingen hinzugezogen.

Die Einsatzzeiten haben sich laut Jahresbericht in etwa gleichmäßig über den Tag verteilt. Um rund 30 Prozent nahmen die von den Wehrleuten geleisteten Stunden bei Einsätzen zu. Dafür war der Zeitaufwand beim normalen Dienstbetrieb rückläufig.