Feuerwehr Blansingen: Furcht davor, abgehängt zu werden

Was Eichacker, der den beruflich verhinderten Abteilungskommandanten Markus Geugelin vertrat, zudem Beschäftigte: der offene Standort der Nordwache. Dieser soll ebenso für die Abteilungen Welmlingen, Wintersweiler und Huttingen Heimat werden. Dies war einer jener Punkte, dem Philipp Haberstroh, teilweise die Brisanz nehmen konnte. Es waren einige Blansinger Feuerwehrkameraden anwesend, die sich dafür besonders interessierten. „Die Gemeinde würde sich selbst ins Bein schießen, wenn dieser nicht so gut es geht für alle jetzigen Abteilungen gut zu erreichen wäre“, sagte der Gesamtkommandant. Diese Ungewissheit verstehe er und habe aus diesem Grund darauf gedrängt, dass die Standortfrage noch in diesem Jahr geklärt wird.

Werkhof stärker einbinden

Was Haberstroh nicht gerne hörte, aber auf seine Liste als Punkt zum Abarbeiten aufnahm, ist das Räumen der Blansinger Straßen von Schnee und die Beseitigung von Glatteis. In anderen Ortsteilen gebe es noch lange kein Glatteis oder Schnee, da sei dies in Blansingen durch seine Lage längst ein Thema. „Geräumt wird aber nicht“, kam der Einwurf. Schwierig sei es, dann den Berg hinunter zu kommen und später dann wieder hinauf. Haberstroh sah da den Werkhof gefordert: „Das muss funktionieren.“ Ohnehin sei es vielen Arbeitgebern nicht zu vermitteln, dass Feuerwehrleute ihren Arbeitsplatz verlassen würden, um Ölspuren zu beseitigen, da wäre ebenso der Werkhof stärker einzubinden.

Der Bedarfsplan werde alle fünf Jahre weiter fortgeschrieben und könne auf andere Bedürfnisse ausgerichtet werden. In fünf Jahren sei gerade einmal die Wache Süd gebaut. Haberstroh warb nochmals ohne das Standortkonzept und den Bedarfsplan sei die Zukunft nicht gesichert. „Wenn überhaupt, dann so“, erklärte Haberstroh.