Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 12.35 Uhr zu einem Haus in die Unterdorfstraße gerufen worden. Dort war auf einem Balkon ein Brand mit dunkler Rauchentwicklung ausgebrochen. Der Brand konnte laut Polizei rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Brand war vermutlich im Bereich von zwei größerer Kisten ausgebrochen, in denen Altpapier gelagert wurde. Durch den Brand wurde die Fassadendämmung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Das Haus blieb bewohnbar. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.