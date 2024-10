Feuerwehr: Ein großes Fest für die Feuerwehr

Oldtimer ausgestellt

Am Samstag ab 10 Uhr wird mit einer Oldtimerausstellung in der Innenstadt der 90. Geburtstag der Lörracher Drehleiter 24, welche die älteste halbautomatische Drehleiter mit Stahlleiterpark in Baden-Württemberg ist, gefeiert. Mehr als 20 verschiedene Oldtimer-Feuerwehrfahrzeuge können in der gesamten Innenstadt angeschaut werden. Für 14 Uhr ist eine Vorstellung der einzelnen Fahrzeuge am Alten Markt geplant.

Ralleye durch den Kreis

Im Anschluss gibt es eine Oldtimer-Rallye durch den Landkreis. Von Lörrach aus fährt der Corso nach Alt-Weil, Haltingen, Binzen, Rümmingen, Egringen, Riedlingen, Kandern, Schlächtenhaus, Steinen, Hauingen, Haagen und endet auf dem Lindenplatz in Tüllingen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Feuerwehrkameraden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Alten Markt.