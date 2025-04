Lörracher Stadtplanung Bordelle sollen in Lörrach in zwei Gewerbegebieten Platz finden

Die Stadtverwaltung will die Prostitution nicht in eine „hinterletzte Ecke“ verbannen. Die Polizei ist eingebunden und will Präsenz zeigen. Der Entwurf sieht unter anderem ein stadtweites Verbot der Straßenprostitution vor. Doch was sagen die Anwohner?