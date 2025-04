Eine brennende Gartenhütte in der Hauinger Kleingartenanlage Siegmeer wurde der Polizei am Samstagmorgen kurz nach 3.30 Uhr gemeldet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine zweite Hütte in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hütten konnte durch die Feuerwehrabteilungen Haagen und Hauingen verhindert werden, so die Polizei. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand. Ob der Brand mit zurückliegenden Brandstiftung im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/176-0), sucht Zeugen.