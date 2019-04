LKA eingebunden 35.000 Liter Chemikalien in Lagerhalle entdeckt

In etwa 35 Tausend-Liter-Behältern seien am Sonntag unter anderem Schwefelsäure, Natronlauge und Phosphorsäure gefunden worden, sagte ein Sprecher der Kreispolizei. Von einigen Fässern sei der Inhalt noch unbekannt. Auch 50 Propangasflaschen standen demnach in der Lagerhalle in einem Industriegebiet in Preußisch Oldendorf nahe der Grenze zu Niedersachsen.

Wer die Stoffe dort eingelagert hat und zu welchem Zweck, war zunächst unklar. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) sei in die Ermittlungen eingebunden, erklärte die Polizei. Sie habe mit einem LKA-Experten für Chemikalien gesprochen. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums sollte ein Experte am Montag vor Ort sein. Die Polizei in Bielefeld solle die Ermittlungen übernehmen.