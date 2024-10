Feuerwehr: Gefahrguteinsatz an der Zollanlage

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnten drei Personen in unmittelbaren Gefahrenbereich angetroffen werden, die über Atemwegsreizungen klagten, teilt ein Feuerwehrsprecher im Nachgang mit. Ansonsten gab es keine Verletzten. An einem Sattelauflieger wurde ein Stoffaustritt einer stark ätzenden Substanz festgestellt.

Drei Personen mussten dekontaminiert werden

Drei Personen mussten durch die Feuerwehr dekontaminiert werden. Eine Gefahr für Menschen und Tiere bestand außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs zu keinem Zeitpunkt. Der Feuerwehr ist kein nennenswerter Schaden bekannt.