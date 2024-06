Sebastian Werner tritt sein Amt am 1. Juli an, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Im Rahmen der Hauptversammlung am heutigen Samstag soll Claus Werner nach 25 Jahren als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grenzach-Wyhlen verabschiedet werden. „Über ein Vierteljahrhundert hinweg hat Claus Werner unsere Feuerwehr mit herausragendem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz geleitet“, betont Bürgermeister Tobias Benz und dankt ihm für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.