Feuerwehr Häg-Ehrsberg Einsatzkleidung für die Ukraine

Rückblick

Kommandant Wolfgang Köpfer berichtete von drei Einsätzen im Jahr 2022 (Technische Hilfeleistung bei Motorradunfällen und einem Radlader-Unfall). Eine Gruppe errang das bronzene Leistungsabzeichen, am Kinderferienprogramm nahm man teil, die Schule wurde besucht, die Probenstruktur geändert, drei Altpapiersammlungen fanden statt, Aufräumaktionen im Gerätehaus wurden vorgenommen, und alte Einsatzkleidung wurde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis in die Ukraine geschickt. Man besuchte Veranstaltungen befreundeter Wehren, führte eine Alarmübung mit der Jugendfeuerwehr auf dem Sportplatz in der Waldmatt aus und besuchte Lehrgänge. In Hütten absolvierte der historische Löschzug eine Schauübung. Der Wehr gehören 50 Aktive an, darunter drei Frauen. In der Jugendwehr sind elf Jugendliche aktiv. In diesem Jahr sollen noch einige Arbeitseinsätze im Gerätehaus stattfinden.

Wahlen

In den Feuerwehrausschuss wurden Antonia Tittel, Markus Rümmele, Kurt Maier, Svenja Kiefer (neu), Patrick Keller (neu), Max Rümmele (neu), Falk Fritz (neu)und Nico Kaiser gewählt. Die Altersmannschaft wird durch Karl-Heinz Rümmele im Ausschuss vertreten. Im Ausschuss sind auch gleichzeitig die drei Kommandanten dabei. Als Schriftführerin wurde Antonia Tittel im Amt bestätigt und als Kassenverwalter Markus Rümmele.