Feuerwehr im Kleinen Wiesental: Arbeitsgruppe nimmt ihre Arbeit auf

Erste Tagung

Doch nun hat die Arbeitsgruppe „Zukunft Feuerwehr Kleines Wiesental“ vor wenigen Tagen zum ersten Mal getagt, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Zum Auftakt war auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner eingeladen. Er informierte die Mitglieder der Arbeitsgruppe über die rechtlichen Rahmenbedingen.

Die Atmosphäre habe er dabei als „konstruktiv und zielführend“ erlebt, sagt Häubner im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Mitglieder seien auf einem guten Weg, so sein Eindruck. Ob die Erfahrung aus dem jüngsten Brand in Fröhnd mit den Schwierigkeiten der Wasserversorgung auch Eingang gefunden hätten? Es sei um die Standortanalyse gegangen, antwortet Hübner. Allerdings habe ihm der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans vorgelegen, und da gehe es auch um die Versorgung mit Löschwasser. Bürgermeister Gerd Schönbett sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man sich in der Gemeinde des Problems bewusst sei, allerdings stehe man mit den vielen Ortsteilen vor besonderen Herausforderungen. Es handle sich um einen ständigen Prozess, bei dem aber zuletzt erst drei Löschwasserbehälter mit je 50 Kubikmetern Kapazität geschaffen worden seien.