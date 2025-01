Feuerwehr im Kleinen Wiesental: Doch ein neues LF 10

Bereits in der Dezember-Sitzung hatte der Gemeinderat Kleines Wiesental den Grundsatzbeschluss gefasst, ein neues Auto für die Feuerwehr zu beschaffen. Laut Feuerwehrbedarfsplan war die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Abteilung Wies vorgesehen. Differenzen gab es dabei mit der Wehr, welcher Typ angeschafft werden soll. In der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass durch Umstellung der Förderung in Kombination mit der erstmals beschlossenen zentralen Beschaffung der Fahrzeuge durch das Land aus Sicht der Verwaltung ein anderes Modell beschafft werden sollte.

Die Feuerwehr sprach sich zunächst für die Beschaffung eines „GW-L Kat“ auf. Dabei handelt es sich um ein geländegängiges Spezialfahrzeug. Diese Beschaffung ist im Bedarfsplan aber erst für das Jahr 2031 vorgesehen, heißt es. Es handelt sich um einen relativ neuen Fahrzeugtyp, der bisher bei keiner Feuerwehr im Landkreis eingesetzt wird und für das keine zentrale Beschaffung vorgesehen ist.