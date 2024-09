Zeitfaktor ist ein Problem

Ziel ist es, bei 80 Prozent der größeren Einsätze wie einem Wohnungsbrand innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort zu sein. Die Staffelgröße beträgt in Enkenstein sechs Aktive. In einer weiteren Stufe soll dann eine weitere Staffel in längstens 15 Minuten das erste Team unterstützen. Nur in einem von zwei Fällen wurde dieses sogenannte Schutzziel erreicht, wobei die zweite Stufe nicht zum Tragen kam, da die Abteilung kein weiteres Fahrzeug hat.

Auch die sogenannte Ausrückzeit, also die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Gerätehaus, ist relevant. Dabei gibt es eine Vorgabe von fünf Minuten. Diese Zeit wurde in Enkenstein nicht erreicht.