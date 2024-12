Feuerwehr in Schopfheim: Auch Ausschuss empfiehlt neue Struktur

Der Gemeinderat soll sich damit in der Sitzung im Januar beschäftigen, sagte Bürgermeister Dirk Harscher in der Sitzung des Ausschusses. In dieser hatte Kommandant Steffen Hofmann den Feuerwehrbedarfsplan und die Pläne für die künftige Aufstellung der Feuerwehr vorgestellt. Unter anderem war er auf die Zeiten eingegangen, in denen die Feuerwehrleute bei Bränden oder Unfällen eintreffen, und die nicht den Vorgaben entsprächen.