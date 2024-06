Zu einem verschlossenen Auto, in dem ein einjähriges Kind schlief, wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr zum Bereich der Kreuzung Steinhäußler- und Wehrer Straße gerufen. Die Mutter hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie den Autoschlüssel im Kofferraum liegen gelassen hatte und sich ihr Wagen selbstständig verriegelt hatte. Die Retter hätten erst auf eine schonende Art und Weise mit Hebeln versucht, das Auto zu öffnen, was aber nicht gelang, heißt es seitens der Feuerwehr. Also schlugen sie die Heckscheibe an, um an den Schlüssel zu kommen und das Kind nicht durch umherfliegende Glassplitter zu verletzen. Das Einjährige hatte während des Einsatzes übrigens geschlafen und wachte erst auf, als das Auto offen war.