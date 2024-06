Die Feuerwehr in Weil am Rhein stellt ihre Fahrzeuge nach und nach auf Digitalfunk um. Damit die Weiler Freiwillige Feuerwehr auch vor der Auslieferung des neuen Einsatzleitwagens im Jahr 2026 schon digital funken kann, soll der derzeitige Einsatzleitwagen nun mit einer stationären Funkanlage ausgestattet werden, die später auch in ein neues Fahrzeug übernommen werden kann. Um in Haltingen diese Aufgabe wahrnehmen zu können, soll außerdem das dort stationierte alte Messfahrzeug zu einem Mehrzweckfahrzeug umgerüstet werden und darüber hinaus ebenfalls mit Digitalfunk ausgestattet werden. Grund dafür sei, dass das neue Messfahrzeug aufgrund Raummangels bisher bei der Abteilung Stadt stationiert sei. Es könne deshalb in Märkt, Haltingen, Ötlingen und im nördlichen Stadtbereich nicht eingesetzt werden. Der Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss gab grünes Licht für eine außerplanmäßige Erhöhung der bisher zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von bisher 186 700 Euro um 31 000 Euro.