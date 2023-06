Feuerwehr-Jubiläum Für die Sicherheit im Dorf

Rückblick auf die Entstehung

Gegründet am 12. Oktober 1873 als Freiwillige Feuerwehr Langenau, wurde diese im Rahmen der Eingemeindung in den 1970er-Jahren eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schopfheim. „Seither wurden in unzähligen Stunden viele Rettungs-, Brand- und Hilfeleistungseinsätze erfolgreich bewältigt“, blickt man im Dorf nicht ohne Stolz zurück auf die eigene Geschichte. Den 150. Geburtstag will die Mannschaft um ihren Abteilungskommandanten Mike Markstahler und zusammen mit vielen Gästen nun mit einem zweitägigen Fest mit unterschiedlichen Facetten feiern.

Feierliches Festbankett

Den Auftakt mach ein Festbankett in der Langenauer Festhalle am 30. Juni ab 20 Uhr. In diesem Rahmen soll zum einen zurückgeblickt werden. Zum anderen sollen alle Aktiv- und Alterskameraden für ihren ehrenamtlichen Dienst gewürdigt werden. Man freue sich heute schon, neben Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Wehren unter anderem Bürgermeister Dirk Harscher – selbst Mitglied der Langenauer Feuerwehr-Abteilung –, Kreisbrandmeister Uwe Häubner sowie Landrätin Marion Dammann begrüßen zu können. Für die musikalische Umrahmung sorgt die „Wiesedäler Danzlmusik“ unter der Leitung von Dietmar Schubnell. Die Dorfbevölkerung ist zu dem Festakt eingeladen.