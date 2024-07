Feuerwehr Kleines Wiesental: Der Blick geht jetzt nach vorne

Rückblick Für Hornsteiner standen die Erfolge im Vordergrund, wie etwa die Rettung von neun Menschen in den 65 Einsätzen, die im Jahr 2023 zu leisten waren. Leider war bei einem Einsatz auch ein Toter zu beklagen. Die meisten Einsätze fanden unter der Woche statt (90 Prozent), davon 40 Prozent in der Zeit von 7 bis 19 Uhr. Hornsteiner wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Feuerwehr während der Arbeitszeit Personalprobleme habe.

Ausblick Das große Thema „Zukunft der Feuerwehr“ sah Hornsteiner vor allem als Chance, die es zu nutzen gilt. „Wir lernen alle dazu“, so der Kommandant. Ohne die Feuerwehr gehe es nicht. Er erinnerte an die Aussage von Gemeinderat Daniel Dreher, dass „entweder mit oder über die Feuerwehr“ entschieden werde. Der nächste Workshop am 19. Oktober soll mit allen Kameraden stattfinden.

Jugend Für die Zukunft der Jugendfeuerwehr wünschte sich Hornsteiner, dass die nun bewährte Zusammenarbeit aller acht Jugendgruppen weitergeht. Die Vorteile der gemeinsamen Ausbildung würden überwiegen, der Spaßfaktor komme nicht zu kurz und die Planung vereinfache sich. Dem folgend, wünschte sich Hornsteiner auch, dass es statt der einzelnen Jugendgruppen irgendwann nur noch die Jugendfeuerwehr Kleines Wiesental gibt. Der Aufbau soll dann nach Altersgruppen erfolgen und die verschiedenen Stufen altersgerecht gefördert werden. Steffen Weniger übernahm erst vor einem Jahr das Amt des Jugendwartes. Er berichtete über die Teilnahmen an zwei Spielläufen sowie zwölf Übungen im ganzen Kleinen Wiesental, darunter die Jahresabschlussübung mit dem Deutschen Roten Kreuz. Ein Höhepunkt war die 24-Stunden-Übung, bei der auch die Polizei involviert war. So konnte den Kindern gezeigt werden, wie die Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen funktionieren kann. „Wir können mehr als nur Feuerwehr“, betonte Weniger. Die Jugendfeuerwehr übernahm auch die Bewirtung des Seniorentags der Gemeinde, hat am Naturparkmarkt Kuchen verkauft, Grillstände organisiert und die Weidegemeinschaft Neuenweg bei der Einwinterung unterstützt.