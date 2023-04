Feuerwehr Raich 140 Einsatzkräfte beim Brand

Rechner Holger Andris konnte noch einmal von einem guten Kassenstand berichten, bevor er sein Amt nach 15-jähriger Tätigkeit an Ramona Kuttler übergab.

Bürgermeister Gerd Schönbett drückte seinen Respekt vor dem enormen ehrenamtlichen Engagement in der Feuerwehr und im gesamten Dorf aus – im Zusammenspiel auch mit dem Männergesangverein Ried und mit dem Brauchtumsverein in Raich.

Ortsvorsteherin Marion Meyer bedankte sich insbesondere für die Stellfalle in Oberhäuser, die in Eigenleistung gebaut wurde. So steht für die ansässigen Häuser bei Bedarf genug Löschwasser zur Verfügung.

Ausblick

Tanz in den Mai ist am 30. April in der Lindenhalle Raich und Hock am 1. Mai. Das Oldtimertreffen bei der Raicher Lindenhalle ist am Sonntag, 23. Juli.

Ehrungen

Verabschiedet wurde Reinhard Roser, der sowohl als langjähriger Jugendwart wie auch als Schriftführer der Feuerwehr Raich seinen Stempel aufgedrückt hat.

Wahlen

Abteilungskommandant: Michael Georg. Stellvertretender Abteilungskommandant: Benjamin Kuttler. Rechnerin: Ramona Kuttler (Holger Andris tritt nach 15 Jahren zurück). Jugendgruppenleiter: weiterhin Nico Schwald, Stellvertreter Andreas Schlageter. Gerätewart: Benjamin Kuttler. Kassenprüfer: Felix Andris und Rudi Kuttler. Ausschuss-Mitglieder: Sebastian Schmidt, Andreas Schlageter.