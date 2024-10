Feuerwehr Schopfheim: Hitziger Testlauf für den Ernstfall

Foto: Gerald Nill

Die Flammen schlagen hoch bis zur Decke. Handeln die Wehrmänner richtig? Eine Jury wacht über jede Bewegung und macht Notizen. Draußen informiert der Stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Werner mit Markus Linder von Naturenergie, welcher Fehler nicht gemacht werden sollte: Nie aus vollen Rohren Wasser werfen, sondern dosiert mit einer Art verstellbarem Brausekopf. Das verhütet massive Kollateralschäden durch Löschwasser und schützt auch die Einsatzkräfte selbst; denn jeder Liter Wasser wird durch die enorme Hitze an diesem Einsatzort zu Dampf. Heißer Wasserdampf, der selbst bei der Schutzkleidung zu Verbrühungen führen könnte.

„Wir haben die mobile Brandübungsanlage seit drei Jahren“, berichtet Linder. Von den übenden Wehrmänner gebe es ausschließlich positive Rückmeldungen. Eine Woche lang werden nach und nach Feuerwehrleute aus Steinen, Maulburg, Rheinfelden, Todtnau, Häg-Ehrsberg, Hausen und Schopfheim sowie die Werksfeuerwehren Aluminium und Evonik geschult.

Spezielle Herausforderung

Der Energieversorger will insbesondere in speziellen Szenarien die herausfordernden Verhältnisse an brennenden Stromverteilern und Gasanschlüssen am Haus üben. An diesen heiklen Brennpunkten gilt: Abstand halten, um keinen Stromschlag zu erhalten oder bei einer Explosion zu Schaden zu kommen. Kreisbrandmeister Werner bestätigt, dass der Übungscontainer sowohl zur Auffrischung für erfahrene Kräfte wie auch für Neulinge eine sinnvolle Sache ist und dankt dem Energieversorger für sein Angebot.