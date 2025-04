Feuerwehr Schopfheim: Viele Dutzend Ehrungen und Beförderungen

Die Freiwillige Feuerwehr Schopfheim hat am Samstag auf das vergangene Einsatzjahr Rückschau gehalten und die Herausforderungen der Zukunft vorgestellt. In Dialogform sprachen der ehemalige stellvertretende Kommandant Andreas Lenz und Kommandant Steffen Hofmann über besondere Einsätze und den Feuerwehrbedarfsplan, der in allen Ortschaftsräten vorgestellt worden ist. „Er sagt uns, was wir in Zukunft brauchen und was wir weglassen können“, erläuterte Hofmann.