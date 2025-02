Feuerwehr Steinen: Nachwuchsprobleme gibt es nicht

Die Jugendfeuerwehr Steinen hat 104 Mitglieder und ist damit die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis Lörrach. In Steinen Kernort gehören 14 Jungen und fünf Mädchen zur jüngsten Abteilung der Brandbekämpfer. Sie sind im Durchschnitt 14,7 Jahre alt. Am 19. Juli stehen der Pokalwettkampf und die Leistungsspange der Jugendfeuerwehren im Landkreis Lörrach an, eine Woche später ist der Berufsfeuerwehrtag.

Landesdelegierte kommen: Für die Feuerwehr Steinen wird dieses Jahr ein ereignisreiches Jahr. Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen der Gesamtjugendfeuerwehr Steinen. Zudem findet die Delegiertenversammlung der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg am 19. und 20. September in Steinen statt. Bei dieser wird auch ein neuer Landesjugendleiter gewählt.

Ehrungen und Beförderungen: In der Abteilungsversammlung stehen traditionell auch Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. In den aktiven Dienst übernommen wurden Nathanael Grunwald und Cornelius Metz, zum Feuerwehrmann beziehungsweise -frau befördert wurden Anna-Maria Fossler, Mareike Rohe, Nathanael Grunwald und Cornelius Metz. Christian Zenker ist nun Hauptfeuerwehrmann. Jan Mosbrugger ist 25 Jahre aktiv im Dienst (Ehrenzeichen in Silber), Michael Lauer ist 40 Jahre aktiv im Dienst (Ehrenzeichen im Gold).