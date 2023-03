Feuerwehr Todtnau Das größte Projekt steht noch bevor

Rückblick

Zahlreiche Übungen und Fortbildungen führte die Todtnauer Wehr wieder durch. Hier appellierte Lehr an einzelne Mitglieder, das Thema Fortbildung ernster zu nehmen und wünschte sich Besserung beim Besuch der Übungen.

46 Einsätze wurden erfolgreich abgearbeitet, wobei es dabei zwei Verletzte gab. Besonders hervorgehoben hat Lehr die Brände in Todtnau in der Schönenstraße und den Brand in Todtnauberg in der Ennerbachstraße, bei welchen mehrere oder auch alle Abteilungen der Feuerwehr Todtnau im Einsatz waren. Er lobte die gute und angenehme Zusammenarbeit mit der Polizei, der Bergwacht und dem DRK.