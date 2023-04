Feuerwehr Todtnau Martin Kiefer ausgezeichnet

Beförderungen

Befördert wurden: Andreas Lais (Löschmeister), Stefan Burgath, Florian Kunz, Jörg Schwan, Florian Wunderle, Ingo Zahoransky (alle Oberlöschmeister), Thomas Büche (Brandmeister), Riccardo Abbate (Oberbrandmeister).

Ehrungen

Fink überreichte das Ehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg für 15 Jahre aktiven Dienst an Volker Hupfer, Dominik Kaiser und Matthias Laile. Das Ehrenzeichen in Silber des Landes für 25 Jahre erhielten Thomas Büche, Tobias Lehr und Erich Maier.