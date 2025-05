Feuerwehr Weil am Rhein: Homeoffice hält in der Feuerwache Einzug

Vor allem tagsüber an Werktagen sei die Weiler Feuerwehr in jüngster Zeit allzu oft nicht in der vorhergesehenen Zeit am Einsatzort gewesen. Der erwünschte Schutzzielerreichungsgrad sei in vielen Fällen nicht erreicht worden.

Mit Verspätung am Einsatzort

Immer wieder gehe es dabei um Fälle, die eigentlich keine Brände seien, hebt der Kommandant hervor, etwa um die Bergung einer Person in Not aus der eigenen Wohnung, so Sommerhalter. Bei Alarmierungen durch eine Brandmeldeanlage könnte man künftig zunächst eine kleine Gruppe ausrücken lassen – oft entpuppe sich ein solcher Alarm als Fehlalarm.

Zwei neue Stellen 2026, zwei weitere bis 2029

Neben anderen möglichen Maßnahmen – etwa eines Bereitschaftsdienstes der Freiwilligen am Wochenende oder Homeoffice in der Feuerwache – erachtete der Kommandant die Anstellung zweier weiterer Hauptamtlicher bereits im kommenden Jahr als notwendig und brachte die Schaffung von zwei weiteren Stellen bis 2029 ins Spiel.