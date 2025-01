Feuerwehr Weil am Rhein: Silvesternacht mit vielen Brandherden

Auch am Weiler Rathaus war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Gerold Engler

Die Abteilungen Haltingen und Ötlingen wurden daher ebenfalls alarmiert. Es galt, zwei weitere Orte abzuarbeiten, an denen Brandmeldeanlagen angeschlagen hatten, darunter auch eine im Weiler Rathaus. Dort habe man nichts feststellen können, präzisiert Feuerwehrsprecher Engler auf Nachfrage. Letztlich seien alle drei Brandmeldeanlagen durch das Feuerwerk ausgelöst worden. Hinzu kamen vier kleinere Brände – in der Kernstadt, aber auch in Haltingen und Friedlingen. Die Einsatzstellen waren im ganzen Stadtgebiet verteilt. Der letzte Alarm ging um 2.25 Uhr ein, gegen 3 Uhr waren die letzten Kräfte zurück, heißt es.

Betroffene sind dankbar

Die Arbeit der Feuerwehr werde wohl von den meisten Menschen geschätzt, habe er beobachten können, sagt Engler. Die Dankbarkeit der Personen an den Einsatzstellen sei groß gewesen und mehrfach zum Ausdruck gebracht worden.

Feuerwerk fliegt Richtung Einsatzkräfte

Nur beim Einsatz an der Gemeinschaftsschule, gegen Mitternacht, seien einige Raketen und Böller auffallend in die Richtung der Einsatzkräfte geflogen.