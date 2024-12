Eine Person im Rhein war der Einsatzzentrale am Sonntagnachmittag um 15.30 gemeldet worden. Die Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach, die Berufsfeuerwehr Basel und Feuerwehrkräfte aus Frankreich, DLRG, Polizei und Rettungsdienst waren an dem Sucheinsatz nach der in Wassernot geratenen Person beteiligt.