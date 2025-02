Nachdem die Brandmeldeanlage im Alten- und Pflegeheim in Hausen am Donnerstag gegen 9 Uhr ausgelöst hatte, rückte dort die Stadtabteilung der Zeller Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an. Die elf Feuerwehrleute stellten aber schnell fest, dass der Alarm von Dampf, der beim Kochen entstanden war, ausgelöst wurde, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Gegen 14 Uhr waren die Feuerwehrleute wieder gefordert. In der Zeller Wiesentalstraße mussten sie Öl beseitigen, dass aus einem Kleintransporter ausgelaufen war. Dieser Einsatz nahm etwa eine Stunde in Anspruch.