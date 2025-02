Feuerwehrabteilung Haltingen: Breites Einsatzspektrum gemeistert

Neues Fahrzeug in Dienst genommen

Anschaffungen: Der neue Gerätewagen Mess wurde im Mai in Dienst genommen. Auch weitere Technik und Einsatzmittel wurden angeschafft, was unter anderem durch eine Spende der Firma ARaymond möglich war, heißt es.

Mitglieder: Im vergangenen Jahr gab es zwei Eintritte in die Abteilung und zwei Austritte. Zwei Kameraden traten über in Einheiten der Gesamtwehr. Außerdem wechselte ein junger Kamerad von der Jugendfeuerwehr in die Abteilung Haltingen. Somit besteht diese aus 44 Kameradinnen und Kameraden.

Leistungsabzeichen: Das Leistungsabzeichen in Bronze absolvierten Felix Leisinger, Sebastian Wieland und Juliane Bäuchle; in Silber Ahmad Alhamdan, Katharina Fautz, Rene Herr, Kawsu Hydara und Simon Streich; sowie in Gold Josha Schmidt.