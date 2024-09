Feuerwehrbedarfsplan: Kameraden signalisieren Einverständnis

Wie berichtetet, sollen die bislang sieben Feuerwehr-Standorte in Schopfheim und Ortsteilen auf drei Feuerwachen konzentriert werden. Die Langenauer Abteilung soll im Zuge dessen in einer in Gündenhausen geplanten „Feuerwache West“ aufgehen, zusammen mit Wiechs, Enkenstein und Teilen der Feuerwehr Schopfheim Stadt.

Schutzziel wird oft verfehlt

Der Plan zeigt die Leistungsfähigkeit und den „Ist-Zustand“ der Schopfheimer Feuerwehr auf und entwickelt auf dieser Grundlage Vorschläge, wie die Feuerwehr zukunftsfähig aufgestellt werden soll. In seinem Referat verdeutlichte Hofmann, wo es in Langenau Handlungsbedarf gibt. Ein wichtiger Punkt ist die „Eintreffzeit“: Erstes „Schutzziel“ ist es, bei 80 Prozent der größeren Einsätze in zehn Minuten mit neun Aktiven am Einsatzort zu sein. Innerhalb von 15 Minuten sollen weitere neun Kräfte unterstützen (Stufe 2). Diese zeitlichen Zielmarken werden in Schopfheim insgesamt kaum erreicht. In Langenau wurde die Vorgabe der ersten Stufe in 44 Prozent erreicht (konkret: bei vier relevanten Einsätzen); eine zweite Stufe ist hier in Ermangelung eines zweiten Löschfahrzeuges nicht zu erreichen. „Vier Einsätze sind allerdings wenig aussagekräftig“, sagte Hofmann.