Feuerwehreinsatz: Feuerwehr beseitigt Nest der Asiatischen Hornisse auf dem Hauptfriedhof Lörrach

Heimische Biene gefährdet

Da es sich bei der Asiatischen Hornisse um eine invasive Art handle, die insbesondere heimische Bienenvölker gefährde, würden diese Nester aktuell immer vernichtet, erklärt die Feuerwehr. Sie betont weiter: „Bei heimischen Hornissen oder Wespenarten wird immer ein gemeinsamer Weg von Mensch und Tier bevorzugt.“

Die Feuerwehr Lörrach werde in solchen Fällen ausschließlich im Ortsgebiet sowie in Inzlingen tätig. Ausnahmen bildeten begründete Fälle, etwa bei der Konsultation von Fachberatern für Feuerwehren oder bei Gefahr in Verzug.

Die Asiatische Hornisse

In einem Online-Beitrag vom Mai 2023 informieren das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg sowie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg über die Asiatische Hornisse: „Sie wurde erstmals im Jahr 2004 im Süden von Frankreich in Europa nachgewiesen. Von dort hat sich die Art rasant über ganz Frankreich und Teile angrenzender Länder ausgebreitet. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geht diese Invasion auf eine befruchtete Königin zurück, die vermutlich mit einer Warenlieferung aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Asien eingeschleppt wurde.“