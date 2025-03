Wie die Feuerwehr Lörrach auf ihrem Instagram-Kanal informiert, wurde sie in den frühen Morgenstunden des Samstag zu einem Feuer in einer Bar in Brombach gerufen: Dort sollte es im Keller brennen. Zur Einsatzstelle wurde die Abteilung Brombach mit ihren Löschgruppenfahrzeugen, die Abteilung Lörrach mit der Drehleiter, die Abteilung Hauingen mit einem Einsatzleitwagen, die Polizei sowie der Rettungsdienst entsandt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine geräumte Bar mit einer Vielzahl an Besuchern auf der Straße und Rauchentwicklung im Keller. Laut Inhaber soll ein Mülleimer im Untergeschoss gebrannt haben, das Feuer aber zum größten Teil durch Ersthelfer bereits gelöscht worden sein. Sofort wurde ein Trupp mit Atemschutzgeräten dorthin entsandt, um die Lage zu erkunden und den Keller samt Bar zu kontrollieren. Vorgefunden wurden verrauchte Kellerräume und der besagte Mülleimer. Dieser wurde ins freie gebracht und abgelöscht. Anschließend wurden die Räumlichkeiten mit einem Überdrucklüfter rauchfrei gemacht, so dass die Gäste wieder zurück in das Lokal konnten. „Das frühzeitige Feststellen des Feuers und das beherzte Eingreifen der Ersthelfer hat in der gut besuchten Bar schlimmeres verhindert“, schreibt die Feuerwehr.