Rettungskräfte sind am Samstag um 7.27 Uhr zu einem in Brand geratenen Laster auf dem Parkplatz-Ost an der A 5 bei Neuenburg gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Zugmaschine eines Sattelaufliegers im Vollbrand, teilt Andreas Grozinger, Kommandant der Feuerwehr Neuenburg, mit. Der Fahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, erlitt aber leichtere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Floriansjünger verhinderten das Übergreifen der Flammen auf den Sattelauflieger. Geladen waren Lebensmittel. Die Zugmaschine brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Parkplatz-Ost wurde für die Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Neuenburg, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.