Feuerwehreinsatz: Vollalarm für mehrere Abteilungen

Kein offenes Feuer

Insgesamt 39 Feuerwehrangehörige rückten mit sieben Fahrzeugen zur Einsatzstelle nach Mambach aus. Der Anrufer, der Brandgeruch wahrgenommen hatte, teilte mit, dass der Keller stark verraucht sei. Die Einsatzkräfte gingen mit mehreren Trupps – auch unter Atemschutz – auf Erkundung. Offenes Feuer habe man nicht festgestellt, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr.

Kamin geprüft

Als mögliche Ursachen zog man die Heizanlage und den Kamin in Betracht, dieser wurde mittels Drehleiter gesondert geprüft und die Heizung ausgeschaltet. Nach kurzer Zeit habe sich der Rauch verflüchtigt. Am Kamin seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden, und so konnte nach einer Stunde Entwarnung gegeben werden.