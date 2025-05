Feuerwehrmusik Mambach: Zum 125-jährigen Bestehen gibt es einen Jubiläumsmarsch

Andreas Hierholzer bedankte sich bei allen Gratulanten sowie den zahlreichen Helfern, die vor, während und nach dem Fest dabei waren. Danach wurde die Polka „Eine letzte Runde“ gespielt, ehe als Zugabe nochmals der Marsch „Festum Anniversarum“ folgte.

Nach einem kurzen Umbau ging es weiter mit der Formation „Kapellenbergmusikanten“. In der Kaffeestube konnten Fotos zur Erinnerung gemacht werden in verschiedenen Outfits, auch Filme und Bilder aus vergangener Zeit sowie die bisherigen Uniformen der Feuerwehrmusik konnten besichtigt werden. Im Festzelt sah man die verschiedenen Register der Feuerwehrmusik auf Bildern in ihrer neuen Uniform als Fotostrecke.