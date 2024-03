Feuerwehrsatzung: Damit es nicht brennt bei der Lörracher Feuerwehr

Sie soll damit aktuellen und künftigen Anforderungen an eine leistungsfähige Feuerwehr gerecht werden, erläutert die Kommune in einer Stellungnahme. Ein zentraler Bestandteil der Änderungen ist die Einrichtung der „Abteilung Hauptamt“ in der Wehr, die aufgrund der zunehmenden Zahl hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger notwendig geworden ist. Damit ändert sich die Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Lörrach“ in „Feuerwehr Lörrach“. Zudem wird die Besetzung innerhalb des Kommandos neu geregelt: Neben dem hauptamtlichen Kommandanten wird es einen ersten und einen zweiten Stellvertreter im Hauptamt geben.