Feuerwehrübung: Wenn es im Heizungskeller brennt

Einen Kellerbrand mit mehreren Verletzten übte die Abteilung Haltingen der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein anlässlich ihrer Abschlussübung am Sonntag. Der „Alarm“ ging am Morgen ein. Gegen 9 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Brand in einem Heizungskeller aus.