FIFA-Kür: Pressestimmen zur Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer

"Mundo Deportivo": "Aitana Bonmatí und Leo Messi regieren die Welt."

Argentinien:

"La Nación": "Lionel Messi hat damit begonnen, sich von den großen Auszeichnungen zurückzuziehen, aber die Fußballwelt wählt ihn noch immer."

"Clarín": "Die unglaublich Abstimmung, bei der Lionel Messi mit der Auszeichnung 'The Best' gekrönt wurde."

"Olé": "Ohne Zweifel war der Preis für Messi diesmal nicht erwartet worden. Er blieb in Miami, denn die Vorbereitung hat gerade begonnen, und er reist mit seinem neuen Teamkollegen Luis Suárez nach El Salvador. Aus Miami lächelte er in einer bizarren Situation: Er hat den Preis "The Best" nach seiner Krönung bei der WM gewonnen und ohne in einer europäischen Liga zu spielen. Ein Preis als Zugabe."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Der Beste ist immer noch Messi."

Österreich:

"Kurier": "Die Wahl zum Weltfußballer des Jahres hat ein überraschendes Ergebnis gebracht. Nicht der klar favorisierte Erling Haaland, sondern Lionel Messi heimste am Montag in London die prestigeträchtige Auszeichnung ein. Für den Rekordgewinner aus Argentinien ist es die achte Trophäe, allerdings hat die Kür doch einen schalen Beigeschmack."

Schweiz:

"Blick": "Die Ehrung Messis ist eine Überraschung, galt doch Erling Haaland als Favorit auf den Titel. Vor allem, weil eben die WM 2022 nicht mehr berücksichtigt wurde."