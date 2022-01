FIFA-Präsident mit Erklärung WM als Mutmacher bei Armut? Infantinos Rolle als Samariter

Nur wenige Stunden, nachdem der FIFA-Präsident die künftige Ausrichtung der Fußball-WM mit Not und Armut in Afrika in Verbindung gesetzt hatte, ließ der mächtige Funktionär über den Weltverband ausrichten, das habe er gar nicht so gemeint. Die Geschichte vom Mittwoch in Straßburg zeigt zweierlei: Wie kompromisslos und vehement Infantino sein Projekt der WM im Zweijahresrhythmus antreiben will. Und: Wie wenig die Öffentlichkeit das noch überrascht.

Dabei hatte Infantino vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats auch über die Zukunft des weltweiten Fußballs referiert. "Wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, dass sie nicht über das Mittelmeer kommen müssen, um hier vielleicht ein besseres Leben vorzufinden - aber wahrscheinlich den Tod im Meer. Wir müssen ihnen Möglichkeiten und Würde geben", sagte der 51 Jahre alte Schweizer. So hoch hatte selbst der FIFA-Boss das extrem umstrittene Prestigeprojekt oder die vermeintliche Kraft des Fußballs zuvor noch nie gehängt.