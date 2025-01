Filialschließungen: Der Druck auf Weiler Postfilialen steigt

Auf den erheblichen Mehraufwand in den bestehenden Postfilialen hatte Stadtrat Andreas Rühle (UFW) bereits im Finanzausschuss hingewiesen. Und in der Tat: Nachforschungen unserer Zeitung zufolge hat der Andrang sowohl in der Filiale im Einkaufszentrum Kaufring als auch beim Paketshop in Alt-Weil erheblich zugenommen.